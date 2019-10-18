Рига, , 16:55 — REGNUM Представители правительства и Сейма (парламент) Латвии начали процесс модернизации административного законодательства. Об этом пишет Press.lv.

По данным портала, закон об административных правонарушениях в стране менялся много раз и стал неудобоваримым. Власти решили упростить административное законодательство.

В частности, свой путь в комиссиях Сейма начал законопроект об административном наказании за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка.

Согласно документу, если будет установлено, что уровень владения должностным лицом государственным языком не соответствует норме (а законопроект предусматривает несколько категорий — низшую, среднюю и высшую), то физическое лицо ждёт предупреждение (с последующим увольнением с занимаемой должности), или штраф от 7 до 28 евро, а юридическое лицо — штраф от 20 до 140 евро. В законопроекте также говорится, что если должностное лицо не использует госязык в необходимом объеме, то оно может быть оштрафовано на сумму от 7 до 140 евро.

Отметим, что впервые в законопроекте вводится новый термин — «неуважение к государственному языку». Поясняя термин «неуважение» представители Центра госязыка (ЦГЯ) заявили, что использование по отношению к латышскому русское выражение «наречие» — попадает под это определение, так как принижает статус латышского языка как государственного.