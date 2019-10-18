Пекин, , 16:52 — REGNUM В Наньине, административном центре расположенного на юге страны Гуанси-Чжуанского автономного района (ГЧАР), открылся седьмой форум сотрудничества Китай — Туркестан. На церемонии открытия, как сообщает 18 октября Синьхуа, выступила заместитель председателя Постоянного комитета (ПК) ВСНП Шэнь Юэ, которая также возглавляет Комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству.

Отметив непрерывно укрепляющееся доверие между Китаем и странами туркестанского региона, а также активизацию между ними разнообразных контактов, Шэнь Юэ указала на стремление КНР развивать практическое сотрудничество и транспортное сообщение между странами, в том числе в рамках проекта «Пояса и пути». Важной целью взаимодействия Китая и Туркестана она назвала защиту в регионе мира и безопасности как условия совместного развития и процветания.