Барселона, Испания, , 16:51 — REGNUM Матч между испанскими футбольными командами «Реал Мадрид» и «Барселона» отложен из-за протестов в Каталонии, 18 октября передает агентство Associated Press.

Встреча команд в столице Каталонии должна была состояться через неделю, 26 октября. Матч был отменен из-за опасности уличного насилия — на тот же день в Барселоне запланирован протестный митинг.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 октября по всей Каталонии проходят массовые акции протеста и беспорядки из-за суда над лидерами «сепаратистов» региона в Мадриде.

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