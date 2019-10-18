Москва, , 16:51 — REGNUM Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Ярёменко заявил о том, что «заморозка конфликта» на Донбассе останется последним вариантом, если планы примирения не сработают — однако это в любом случае предполагает разведение войск, поэтому альтернативы Минским договорённостям принципиально бессодержательны. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Кто-то говорит о Приднестровском сценарии, кто-то говорит про Кипрский сценарий — если речь действительно идёт о заморозке конфликта, то мы тоже только за. Однако это же надо понимать, что заморозка конфликта подразумевает прекращение огня и развод сил. Иначе её не будет, этой заморозки конфликта. Но ведь Украина опять-таки демонстрирует, что она к этому не готова — вот же в чём проблема на самом деле», — заявил Корнилов.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, член президентской фракции «Слуга народа» Богдан Ярёменко заявил о том, что следует найти альтернативу Минским договорённостям. При этом в случае, если никакой из мирных планов так и не сработает, придётся пойти на «вариант заморозки конфликта».

«Конечно, если не сработает ни один из мирных планов, у нас, очевидно, не останется никаких, об этом очень тяжело говорить, но, конечно, есть вариант и заморозки конфликта», — заявил Ярёменко.