Париж, , 16:50 — REGNUM Встреча с лидеров Франции, Германии и Британии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом может состояться в Лондоне, заявил 18 октября французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Британии Борис Джонсон выразили своё желание участвовать в этой встрече.

Макрон заявил, что такая четырёхсторонняя встреча может состояться в Лондоне «в ближайшие недели».

Напомним, ранее Франция, Германия и Британия, а также ряд других стран ЕС жёстко высказались против турецкой военной операции в Сирии. Кроме того, их представители в ООН составили соответствующее совместное заявление по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция заявила о начале военной операции «Источник мира», направленной против сирийских курдов на северо-востоке Сирии. Целью операции было заявлено обеспечение безопасности южных границ Турции.

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