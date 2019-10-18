Нью-Дели, , 17:14 — REGNUM Влиятельный лидер оппозиционного «Индийского национального конгресса» (ИНК) Рахул Ганди заявил, что правительству во главе с премьер-министром Нарендрой Моди стоит украсть идеи по развитию экономики у оппозиции. Об этом 18 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В своем аккаунте в Twitter Рахул Ганди обвинил правящую «Бхаратия джаната парти» (БДП) в плачевном состоянии экономики Индии. По словам оппозиционера, сельские районы страны находятся в глубочайшем кризисе, а правительство Нарендры Моди «не понимает, что с этим делать». «Пусть БДП украдёт идеи насчёт развития экономики у нас», — заявил Рахул Ганди.

Напомним, что в октябре 2019 года Всемирный банк и Международный валютный фонд указали на снижение темпов роста индийской экономики. Согласно прогнозам международных организаций, по итогам 2019 года темпы прироста ВВП Индии составят 6−6,1%.