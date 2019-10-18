Минск, , 16:43 — REGNUM Выступая сегодня, 18 октября, в Академии управления при президенте Белоруссии, Александр Лукашенко вновь подверг критике ситуацию в школах. По его словам, белорусская школа превратилась в нечто, о чём «стыдно даже говорить».

«В школе должен быть порядок. Вспомните те времена, когда жутко было представить, что тебя исключат из школы. А сейчас что? Этого даже нет. Сегодня учитель с учеником сидит ногу за ногу и курит. И рассказывают — стыдно даже говорить. Вот во что мы превращаем школу», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Конкретных примеров белорусский лидер не привёл. Оппозиционные СМИ тем временем активно обсуждают отставку министра образования Белоруссии Игоря Карпенко, ссылаясь на раскрытие освобождённым от уголовной ответственности предпринимателем Виктором Прокопеней подробности состоявшегося 14 октября совещания у Лукашенко.

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«Президент подчеркнул, что в образовании бардак, и, если это не будет исправлено, то скоро в министерстве образования будет новый министр», — цитирует Прокопеню издание «Политринг».

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