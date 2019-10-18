Минск, , 16:43 — REGNUM Соглашение между правительствами Новгородской области и Белоруссии подписано сегодня, 18 октября, в Минске. Документ подписали премьер-министр Белоруссии Сергей Румас и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Соглашение будет действовать в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

«Это промышленность, энергетика, торговля, строительство, транспорт, городское хозяйство, сельское хозяйство, продовольствие, информационные технологии, спорт, туризм и другие. Андрей Никитин подчеркнул, что сотрудничество должно быть взаимовыгодным и сохранить наработанное в прошлые годы», — прокомментировали ИА REGNUM подписание документа в пресс-центре правительства Новгородской области.

Напомним, взаимодействие и развитие отношений между Белоруссией и Новгородской областью осуществляется на основе соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанного 23 мая 2001 года.

Напомним также, что сегодня, 18 октября, завершается 2-дневный визит делегации Новгородской области в Белоруссию.

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