Екатеринбург, , 16:47 — REGNUM Итоги опроса о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге оказались неожиданными для свердловских властей. Об этом заявил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, сообщает «Уралинформбюро».

По словам чиновника, в правительстве региона ожидали явки в два-три раза меньше — около 30−50 тысяч человек, хотя в действительности удалось опросить более 97 тысяч горожан.

Бидонько добавил, что итоги опроса станут мощным подспорьем для строителей храма — сейчас они будут опираться на мнение большинства активных жителей города.

«Екатеринбург задает тренды по многим вопросам», — считает вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос о храме Святой Екатерины прошёл 13 октября 2019 года. Большинство опрошенных горожан выбрали для строительства объекта площадку на месте бывшего Приборостроительного завода.

Читайте ранее в этом сюжете: Опрос о храме в Екатеринбурге поставил точку в конфликте — политолог