Брюссель, , 16:36 — REGNUM Европейский союз отложил на 2020 год вопрос о начале переговоров о принятии в объединение Албании и Македонии. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции 18 октября по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Еврокомиссия в своих отчётах подтвердила готовность обеих балканских стран к открытию переговорного процесса, данное решение также поддержало подавляющее большинство стран Евросоюза, однако «несколько государств-членов, к сожалению, ещё не готовы к этому», — констатировал Туск.

Глава Европейского совета уточнил, что к рассмотрению вопроса предполагается вернуться перед саммитом ЕС — Западные Балканы, который должен состояться в мае 2020 года.

Напомним, накануне европейские лидеры так и не смогли договориться о начале процедуры приема Албании и Македониии в объединение, новые консультации были назначены на сегодня. Против открытия переговоров с двумя балканскими кандидатами выступают Франция, Дания и Нидерланды

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