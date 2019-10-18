Джелалабад, Афганистан, , 16:36 — REGNUM В мечети афганского города Джелалабад взорвана бомба, погибли не менее 29 человек, 18 октября передает агентство Reuters.

Взрыв произошел во время богослужения, в мечети находились сотни человек. Известно о 29 погибших и более 100 раненых. Пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за нападение.

По словам местных чиновников, число жертв может возрасти, так как не все тела были извлечены из-под завалов — от мощного взрыва у мечети обрушилась крыша.

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