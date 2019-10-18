Могадишо, , 17:15 — REGNUM Кенийский политик и бывший сенатор от округа Какамеги Бони Халвэйл призвал власти Кении к выводу кенийских войск из Сомали. В своем твиттере политик заявил, что войска больше не нужны в Сомали, добавив, что они выполнили свою миссию. Так кенийский политик отреагировал на твит президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии. Халвэйл сказал, что правительство Кении должно последовать его примеру. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Shabelle.

«Наше правительство должно последовать этому примеру. Почему наши кенийские солдаты воюют за сомалийцев в Сомали?», — написал политик.

В марте 2019 года Кения вывела часть войск из сомалийского региона Бусара, находящегося в районе Гедо. Решение вызвало негативную реакцию среди местных жителей, которые опасались возрождения деятельности боевиков.

Политик высказал свое недовольство на фоне скандала о суверенитете над территорией прибрежных вод, спорных между Кенией и Сомали. Две страны до сих пор не договорились о решении после того, как они обратились за помощью в Международный Суд.