Анкара, , 16:34 — REGNUM Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии если обещанный Вашингтоном отвод курдских отрядов не будет выполнен, заявил 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле.

По словам Эрдогана, если отвод курдских вооруженных формирований не будет сорван до вечера 22 октября, то задача по созданию «зоны безопасности» будет выполнена.

«Если США сдержат свое слово до вечера вторника, то вопрос зоны безопасности будет решен. В противном случае операция продолжится с тех рубежей, на которых была остановлена», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, 17 октября вице-президент США Майк Пенс заявил о договорённости о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов, за которые курдским отрядам дадут отойти от границы с Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале военной операции «Источник мира» Турция объявила 9 октября. Целью операции было заявлено обеспечение безопасности южных границ Турции.

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