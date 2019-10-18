Москва, , 16:31 — REGNUM Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Ярёменко ранее заявил, что на Украине могут подготовить множество разных планов урегулирования в Донбассе взамен неудавшимся Минским соглашениям — это многое говорит об уровне украинских политиков и это должно мировых лидеров серьёзно насторожить. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Концовка (речи Ярёменко) мне понравилась тоже. О 15 минутах — это говорит об уровне команды Зеленского. Если они думают, что планы пишутся за 15−20 минут, то неудивительно, что у них там всё так и работает», — заявил Корнилов.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, член президентской фракции «Слуга народа» Богдан Ярёменко заявил о том, что прежде чем выдвигать те или иные планы урегулирования конфликта в Донбассе, нужно достичь благоприятного переговорного формата. При этом в случае, если никакой из мирных планов так и не сработает, придётся пойти на «вариант заморозки конфликта», указал Ярёменко.

«Даже, если мы этого не добьемся, мы достигнем этапа, когда можно будет четко сказать: «Это не работает, давайте следующий план». И тогда мы будем иметь основания требовать от остальных слушать этот план. Сегодня те, кто рассказывают, что нужно написать красивый план — план написать какой угодно можно, это 15 минут. Вопрос не в том, чтобы написать план, а заставить слушать хотя бы немцев и французов. Я уже не говорю про россиян», — отметил он.