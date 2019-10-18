Стамбул, Турция, , 16:14 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал обнародованное СМИ письмо своего американского коллеги Дональда Трампа «несовместимым с политической и дипломатической вежливостью».

«Безусловно, мы этого не забудем, такое неправильно забывать. Но наше взаимное уважение не позволяет держать эту тему в центре внимания», — сказал Эрдоган на встрече с иностранными журналистами в Стамбуле.

Напомним, ранее американские СМИ обнародовали письмо, которое Трамп направил Эрдогану перед началом турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии. В послании президент США призвал коллегу «не строить из себя крутого парня» и «не быть дураком», а также отметил, что «история будет благосклонна» к турецкому лидеру, если он всё сделает правильно и гуманно.

Позднее анонимные официальные лица в Анкаре сообщили журналистам, что Эрдоган выбросил письмо Трампа в мусорную корзину. В тот же день Турция начала военную операцию против сирийских курдов.

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