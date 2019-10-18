Москва, , 16:13 — REGNUM Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина предложила перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка. Об этом она написала в своем твиттере, комментируя инициативу МИД РФ о переносе работы комитета ООН по разоружению и международной безопасности в Женеву или Вену.

По мнению законодателя, следующим шагом должен стать перенос штаб-квартиры ООН в те страны, которые заинтересованы в нормальной работе международных институтов. Речь, в частности, может идти о Швейцарии, Франции, России.