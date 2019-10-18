Москва, 18 октября 2019, 16:03 — REGNUM Одной из причин сепаратистских настроений в Каталонии является то, что это один из наиболее богатых регионов Испании, откуда в Мадрид уходит довольно много налогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября рассказал профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Костюк.
Однако, как подчеркнул Костюк, испанская центральная власть не идёт на серьёзные компромиссы, а в самой Испании есть силы, которые подталкивают Мадрид к тому, чтобы и вовсе перейти к центральному управлению Каталонией.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, протестующие сторонники независимости Каталонии собрались на главной улице Барселоны Виа Лайетана близ управления национальной полиции Испании. Они выкрикивают лозунги про испанскую полицию, а также иногда кидают в сторону здания управления резиновые мячики и пластиковые бутылки.
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