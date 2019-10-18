Москва, , 16:03 — REGNUM Одной из причин сепаратистских настроений в Каталонии является то, что это один из наиболее богатых регионов Испании, откуда в Мадрид уходит довольно много налогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 октября рассказал профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Костюк.

«События в Каталонии вызваны переплетением целого ряда причин, среди которых есть и социально-экономические. Каталония действительно объективно один из наиболее богатых регионов Испании. И оттуда в центр уходит довольно много налогов, — сказал Костюк. — С другой стороны, всё-таки каталонское национально-демократическое движение существует очень давно. Каталония была одним из центров сопротивления франкизму. Но внутри самой Каталонии существует линия водораздела между политическими силами, и хотя в последние годы движения за независимость усилились, их поддерживает немногим более половины населения. Тем не менее это достаточно активная часть, в значительной степени ориентированная на молодёжь».

Однако, как подчеркнул Костюк, испанская центральная власть не идёт на серьёзные компромиссы, а в самой Испании есть силы, которые подталкивают Мадрид к тому, чтобы и вовсе перейти к центральному управлению Каталонией.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, протестующие сторонники независимости Каталонии собрались на главной улице Барселоны Виа Лайетана близ управления национальной полиции Испании. Они выкрикивают лозунги про испанскую полицию, а также иногда кидают в сторону здания управления резиновые мячики и пластиковые бутылки.

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