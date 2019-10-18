Париж, , 15:59 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер объявил о подготовке предписания для префектов, чтобы организовать мониторинг за «исламизмом» и «салафия», сообщает Le Figaro.

Кристоф Кастанер заявил, что «не ставит ислам в пирамиду терроризма».

«Мы должны сделать различие между исламом, и исламом близким к исламизму», — заявил глава МВД Франции в ходе телевизионной программы.

Отвечая на вопрос о финансировании культов, министр признал, что существует «определенный парадокс». По его словам, государство не финансирует никакие религиозные культы, согласно закону 1905 года, тогда как зарубежные страны могут их финансировать.

Глава МВД Франции также выступил за то, чтобы вопрос финансирования был рассмотрен, предлагая ввести меру «государственного одобрения при финансировании свыше определенной суммы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал быть «непреклонными» перед лицом «политического ислама».

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