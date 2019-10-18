Аддис-Абеба, , 15:54 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед встретился с председателем Высшего государственного совета Ливии Халидом аль-Мишри и его делегацией, прибывшей с официальным визитом в Эфиопию. В ходе переговоров премьер заявил о готовности Эфиопии оказать Ливии всю необходимую поддержку для стабилизации ситуации в стране. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Канцелярия премьер-министра Эфиопии сообщила, что Халид аль-Мишри поздравил премьер-министра Ахмеда с получением Нобелевской премии мира 2019 года. Он выразил восхищение достижениями, достигнутыми в период премьерства Абия Ахмеда в Эфиопии, и попросил поддержки в предпринимаемых попытках стабилизировать ситуацию в Ливии.

Премьер-министр со своей стороны выразил свою обеспокоенность положением дел в Ливии и подтвердил готовность Эфиопии оказывать необходимую поддержку стране через региональные и международные организации. Он призвал ливийцев проявить силу и единство в борьбе за мир в своей стране.

Днем ранее Халид аль-Мишри также встретился с государственным министром иностранных дел Эфиопии Хирутом Земене, чтобы обсудить двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес для обоих государств.