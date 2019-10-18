Каспийск, Дагестан, , 15:56 — REGNUM Учение по тушению пожара на аварийном объекте провели экипажи судов поисково-спасательного отряда Каспийской флотилии (КФл). Тренировка прошла в Дагестане, в пункте базирования кораблей КФл, сообщили ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе Южного военного округа.

По замыслу учения, на одном из спасательных судов, стоящих у причала, произошел пожар. Внутренние помещения сильно задымились, а в один из отсеков из-за пробоины в корпусе судна стала поступать забортная вода. После получения сигнала о ЧП к аварийному объекту прибыли дежурные силы — два пожарных катера флотилии. С берега к тушению пожара подключился прибывший по сигналу пожарный расчет.

Аварийно-спасательная группа потушила возгорание, заделала пробоину, откачала забортную воду, расчистила завалы и, эвакуировав пострадавших, оказала им первую медицинскую помощь.

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