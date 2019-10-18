Ижевск, , 15:48 — REGNUM Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Виктор Вахромеев зарегистрировал ООО «РЭСК». Основной вид деятельности компании — строительство автомобильных дорог и магистралей. ООО включено в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) 17 октября 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным реестра, ООО зарегистрировано в Ижевске, в одной из квартир дома по улице Удмуртской. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директором компании является Елена Завалина, а единственным учредителем — Виктор Вахромеев.

В качестве дополнительных видов деятельности указаны: производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей; разработка строительных проектов; строительство жилых и нежилых зданий; строительство мостов и тоннелей, а также инженерных коммуникаций, коммунальных объектов; разборка и снос зданий. Всего 30 дополнительных видов деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Вахромеев возглавлял министерство транспорта Удмуртии с 2014 года. На этот пост его назначил экс-глава республики Александр Соловьев, который в настоящее время обвиняется в получении крупных взяток при строительстве мостов через Каму и Буй.

14 апреля 2017 года, после задержания Соловьева, Вахромеев написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое подписал на тот момент врио главы республики Александр Бречалов. В этом году Вахромеев давал показания в качестве свидетеля на суде по делу Соловьева.