Москва, , 15:36 — REGNUM Совет «Лазаревского клуба» выступил с заявлением по поводу «подстрекательской кампании официальных лиц и отдельных граждан Азербайджана», которая последовала за выступлением 11 октября на Международном Форуме друзей Арцаха «Сотрудничество во имя справедливости и мира» депутата ГД РФ Константина Затулина в Степанакерте.

В частности, в заявлении указано на хамскую и агрессивную риторику публикаций СМИ Азербайджана, в том числе угрозы в адрес депутата Госдумы:

«Истерия наглядно свидетельствует об отсутствии аргументов у оппонентов, которые не желают мира народам России, Армении и Азербайджана. Ни одного факта, ни одного правдивого слова — вот что характеризует все материалы, как по команде выпущенные в ряде СМИ сразу после визита Затулина в Арцах. На этом фоне возникает закономерный вопрос — почему аналогичную реакцию у азербайджанской стороны не вызвал визит в Нагорный Карабах представителей Франции, Германии или США? Ответ очевиден — налицо политика двойных стандартов и заискивание перед западными партнерами».

Авторы заявления отмечают, что, несмотря на то, что Россия последовательно выступает за мирное разрешение конфликтов, Константин Затулин, также выступа за мирное решение нагорно-карабахского конфликта, выступал от своего имени, и не говорил от имени всей России, «как это сплошь и рядом делают не только его оппоненты в России, но и, как неудивительно, представители Азербайджанской Республики».

«Стоит отметить заангажированную реакцию на миротворческую деятельность Затулина со стороны некоторых оппозиционных депутатов Госдумы. Без всяких подтверждений эти коллеги депутата бросаются отказывать ему в праве выступать на тему карабахского урегулирования, утверждая, что его позиция не разделяется Государственной Думой и даже российским государством вообще. С какой стати? Их не устраивает призыв Затулина к миру или «справедливому решению карабахского конфликта», о чем Затулин говорил в Степанакерте? Где они нашли отрицание этого в позиции России как посредника? И когда и кто в Государственной Думе голосовал за ту или иную версию карабахского урегулирования?», — добавили авторы документа.

В заявлении обозначено, что «Лазаревский клуб» не изменит своих целей, связанных с формированием предпосылок для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Мы также не намерены вбивать клин в российско-азербайджанские отношения. Наша общая задача — путем широкой общественной дискуссии найти совместные пути выхода из затяжного и болезненного кризиса, чтобы народы Кавказа обрели на долгие годы мир, стабильность и уверенно смотрели в будущее. Сохраняем надежду, что наши благие мысли и дела обретут должное понимание и поддержку среди людей здравого смысла в Армении и в Азербайджане», — сказано в заявлении.

Участники клуба напомнили, что третье заседание «Лазаревского клуба» состоится в Ереване в декабре 2019 года. Темой обсуждения станет «Российско-армянский диалог в актуальном социальном политическом процессе двух стран. СМИ России и Армении: откровенный разговор».

Читайте ранее в этом сюжете: Затулин отвечает на травлю СМИ Азербайджана в свой адрес