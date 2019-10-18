Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM Министерством обороны РФ получены новые доказательства исчерпывающего характера о принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана. Об этом 18 октября заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе выступления на заседании Морской коллегии при правительстве в Санкт-Петербурге.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам вице-премьера, ведомством были проведены акустическое профилирование и дополнительные исследования.

«Полагаю, этих исследований будет достаточно для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, которое состоится в феврале 2020 года», — цитирует Борисова РИА Новости.

Также он напомнил, что заявка об установлении внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане была передана в соответствующую комиссию ООН ещё в августе 2015 года и с тех пор прошло 11 заседаний на данную тему.

«На этих встречах потребовалась дополнительная аргументация по обоснованию континентальной природы отдельных структурных элементов арктического бассейна, в том числе геолого-геофизические доказательства геологической истории формирования хребта Ломоносова», — рассказал Юрий Борисов

Кроме этого, он добавил, что на 50-й сессии в июле нынешнего года подкомиссия не согласилась с доводами российской делегации в части построения внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля.

Напомним, по Конвенции ООН по морскому праву, для того чтобы расширить шельф надо доказать континентальную природу геологических структур на дне океана, которые прилегают к нему.