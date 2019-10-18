Рим, , 15:25 — REGNUM Заявления властей Италии о военной операции Турции в Сирии может серьезно осложнить отношения двух стран, заявил в пятницу, 18 октября, посол Турции в Италии Мурат Салим Эзенли, передает Mediaset.

Он призвал власти Италии как можно скорее пересмотреть свою позицию по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, премьер-министр Италии Джузеппе Конте подверг острой критике решение Турции начать военную операцию в Сирии и предложил странам ЕС подготовить совместный «ответ» на это решение Турции. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в свою очередь подписал декрет о запрете на заключение новых контрактов на поставки оружия в Турцию. Кроме того, был отменен двусторонний экономический форум, который должен был пройти в Анкаре.