Париж, , 15:24 — REGNUM Существует «нежелательное давление» на Францию и Нидерланды, особенно в вопросе присоединения к Европейскому союзу Албании и Северной Македонии. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил источник в Елисейском дворце.

Издание отмечает, что этот вопрос был предметом продолжительных дискуссий в ходе рабочего обеда 28 глав стран ЕС в Брюсселе.

«Существует контрпродуктивное и нежелательное давление на Францию, Нидерланды и другие страны», — заявил источник.

Напомним, Франция выступила против присоединения Албании и Северной Македонии к ЕС, поскольку считает, что оба государства пока не отвечают критериям, установленным еврокомиссией в 2018 году.