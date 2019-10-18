Брюссель, , 15:20 — REGNUM Еврокомиссия сожалеет о решении США ввести новые торговые пошлины против Airbus и готовит ответные тарифы, связанные с нарушениями США в деле Boeing. Об этом сообщила 18 октября в Брюсселе еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмcтрем.

По её словам, шаг Вашингтона не оставляет европейскому сообществу иного выхода, кроме как ввести ответные пошлины по делу Boeing. Ранее было установлено, что США нарушили нормы ВТО, напомнила еврокомиссар.

Мальмcтрем заявила, что Еврокомиссия будет отслеживать действие американских пошлин и обеспечит защиту европейских производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в США вступили в силу пошлины на ряд товаров из ЕС. Пошлинами обложены структуры, связанные с субсидированием корпорации Airbus. Годовой размер пошлин оценивается примерно в $7,5 млрд.

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