Екатеринбург, , 15:25 — REGNUM В столице Среднего Урала имеет смысл проводить опросы по важным темам, касающимся горожан. Об этом заявил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько, сообщает ЕТВ.

По мнению чиновника, в обществе есть потребность в диалоге с властью.

«Нужно определить, с какого уровня вопросов проводить такие опросы», — считает Бидонько.

Вице-губернатор уточнил, что опрашивать стоит только по стройкам, которые проходят в общественных пространствах города. Иначе, опасается чиновник, темпы строительства в городе могут замедлиться.

Напомним, ранее идею проводить в Екатеринбурге опросы разного уровня высказал мэр Александр Высокинский. Градоначальник анонсировал, что до конца 2019 года в городе опросят часть горожан по актуальным вопросам, в частности, по полигону рядом с посёлком Шабровский.

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