Сеул, , 15:27 — REGNUM Второй раунд переговоров представителей США и Южной Кореи по вопросам распределения военных расходов состоится с 23 по 24 октября в Гонолулу. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, южнокорейскую делегацию возглавит бывший зампредседатель финансового комитета Чон Ын Бо, а американскую сторону представит председатель Госдепа Джеймс Дехарт.

Первый раунд переговоров по данному вопросу прошёл в Сеуле с 24 по 25 сентября.

Как сообщают представители МИД Южной Кореи, представители США могут потребовать увеличения доли Южной Кореи в расходах на содержание американских военных сил, объясняя это тем, что ежегодно Вашингтон тратит около $5 млрд. В свою очередь, Сеул настаивает на справедливом и разумной распределении средств.

Напомним, что в марте Южная Корея и США подписали 10-е соглашение о финансировании пребывания военных США в Южной Корее, сумма которого составила 1,38 трлн вон (~$1,16 млрд), что на 8,2% больше по сравнению с 2018 годом.

Действующее соглашение, вступившее в силу 5 апреля, истекает 31 декабря 2019 года.