Рим, , 15:12 — REGNUM Совокупный рейтинг трех оппозиционных правоцентристских партий Италии вырос до 48%, что на 6% выше совокупного рейтинга трех партий правящей коалиции, передает Termometro Politico в пятницу, 18 октября, со ссылкой на собственное исследование.

Рейтинг «Лиги» Маттео Сальвини составляет 34,8%, «Братьев Италии» — 7,8%, партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони — 5,5%.

В свою очередь совокупный рейтинг либералов (19,2%), популистского «Движения 5 звезд» (17,7%) и партии Маттео Ренци (5,2%) составляет чуть более 42%.