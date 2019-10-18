Чандигарх , , 15:12 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что индийская оппозиция во главе со старейшей партией страны «Индийским национальным конгрессом» (ИНК) не способна понять ни чаяний народа, ни жертвы индийских солдат. Об этом 18 октября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

В своей речи на митинге в городе Гохана, штат Харьяна, Нарендра Моди подчеркнул: «Оппозиция во главе с ИНК потеряла связь с народом и потому не способна понять его чаяния и настроения». По словам премьер-министра южноазиатского государства, «Индийский национальный конгресс» выступил против решения отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, которое было принято в национальных интересах ради обеспечения стабильности в регионе. «ИНК не способен уважать те жертвы, на которые были вынуждены идти индийские солдаты, защищая безопасность Джамму и Кашмира», — заключил он.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Индийское руководство утверждает, что данный шаг позволит победить терроризм в регионе, привлечёт в Джамму и Кашмир инвестиции и обеспечить прогрессивное его развитие.