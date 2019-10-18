Милан, Италия, , 15:03 — REGNUM

Пока итальянские либералы предлагают вновь повысить пенсионный возраст, их коллеги по правительству — популисты выступают с инициативой лишить пожилых граждан права голоса, написал на своей странице в Twitter в пятницу, 18 октября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

«Тупой и еще тупее» — так охарактеризовал Сальвини политику правительства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с инициативой обсудить лишение пожилых граждан права голоса выступил 18 октября основатель «Движения 5 звезд« Беппе Грилло.