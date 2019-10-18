Киев, , 15:05 — REGNUM Компенсацию в размере $11 млрд за возможное прекращение транзита российского газа хочет получить от российского Газпрома украинский «Нафтогаз». Об этом исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко написал 18 октября в Facebook.

Он отметил, что 1 ноября «Нафтогаз» отправит Газпрому исковые требования, сумма которых превышает $11 млрд. Это может стать компенсацией за прекращение транзита, пояснил Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября глава Газпрома Алексей Миллер допустил продление контракта между Россией и Украиной на транзит газа. Он отметил также, что Украину уведомили о необходимости уладить все судебные споры с российской компанией до заключения нового договора. Действующий договор на транзит газа истекает 31 декабря 2019 года.

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