Газни, Афганистан, , 15:02 — REGNUM 17 октября официальные представители 203 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Газни (столица провинции — г. Газни) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 17 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще три получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уездов Гелан, Хаджа-Умари, Дих-Як и Мокор провинции Газни.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны был также ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мавлави Мостакем, ответственный за действия группировки на территории нескольких уездов провинции Газни.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.