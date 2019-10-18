Тбилиси, , 14:48 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили получила от президента Республики Корея приглашение посетить Сеул. По информации пресс-службы президента Грузии, приглашение главе государства передал председатель Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан, который находится с официальным визитом в Тбилиси.

На встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах торговли, экономики, культуры и образования. Президент Грузии рассказала главе законодательного органа Республики Корея о ситуации на «оккупированных территориях» и отметила, что в этих регионах создалась тяжелая ситуация. По её информации, абхазский язык и абхазская культура находятся под угрозой исчезновения, ограничено право передвижения населения, а местным жителям якобы не даётся возможность получения образования на родном языке.

Президент Грузии подчеркнула необходимость активизации формата Женевских международных переговоров и возведения его на более высокий политический уровень. Она отметила важность решения конфликта мирным путем.

Что касается отношений с Кореей, Саломе Зурабишвили и Мун Хи Сан подчеркнули значение обмена визитами на высоком уровне, организации бизнес-форумов и углубления культурных взаимоотношений.

После получения приглашения на посещение Сеула Саломе Зурабишвили передала президенту Республики Корея встречное приглашение посещения с официальным визитом Грузии.