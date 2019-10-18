Кабул, , 14:53 — REGNUM 17 октября официальный представитель президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани заявил, что глава государства встретился с главным инспектором Соединённых Штатов Америки по восстановлению Афганистана Джоном Сопко.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в ходе встречи стороны обсудили достижения, успехи и результаты правительства Афганистана в деле борьбы с коррупцией.

На этой встрече представители различных государственных органов представили отчеты по вопросам финансового характера, сбору и увеличению налогов, распределению бюджетов, мерам по прекращению растраты финансовых ресурсов, совершенствованию таможенной системы и сокращению ненужных расходов государственных ведомств.

Ашраф Гани также заявил, что правительство добилось успеха в использовании средств, направленных на развитие, и усилили контроль, тем самым снижая уровень коррупции в стране.

В свою очередь, Джон Сопко отметил, что правительство добилось значительных успехов в борьбе с коррупцией, и усилия на этом направлении необходимо продолжать.