Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Грузия получает высокие оценки за свои достижения, но в то же время она должна устранить недочеты с точки зрения прав человека. Об заявила в своем докладе международный эксперт по правам человека Мэгги Николсон, передает 18 октября Первый канал Грузинского телевидения.

Согласно отчету Николсон, страна добилась значительных успехов в реформировании законодательства и политики. Эксперт оценила принятие нового законодательства в таких областях, как борьба с дискриминацией, ювенальное правосудие, охрана труда, права детей и защита мигрантов и соискателей убежища.

В то же время международный эксперт представила список рекомендаций, направленных на оказание Грузии помощи в практической реализации этих законодательных достижений для обеспечения ежедневной защиты прав человека.

Независимый международный эксперт по правам человека в Грузии Мэгги Николсон находится в Грузии по приглашению Верховного комиссариата по правам человека и Программы развития ООН.