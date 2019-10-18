Кабул, , 14:59 — REGNUM 17 октября один из источников в Независимой избирательной комиссии Исламской Республики Афганистан сообщил, что было принято решение отложить оглашение результатов выборов президента Афганистана, которые прошли 28 сентября, на одну неделю.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», решение отложить оглашение результатов связано с необходимостью передать оставшиеся голоса из провинциальных центров в столицу страны с целью их последующей обработки и учета при подведении итогов выборов следующего главы Афганистана.

Предполагалось, что Независимая избирательная комиссия огласит предварительные результаты 19 октября текущего года.

Ранее представители Независимой избирательной комиссии несколько раз сообщали о недостаточной скорости передачи данных в столицу страны. По их словам, это могло привести к увеличению сроков обработки данных и, соответственно, к переносу даты оглашения предварительных результатов.