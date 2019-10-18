Кабул, , 15:00 — REGNUM 17 октября комиссия верхней палаты Национальной ассамблеи Афганистана по рассмотрению жалоб направила в Генеральную прокуратуру страны запрос о рассмотрении дела действующего министра финансов Афганистана Мохаммада Кайюми, который обвиняется в получении денег от частной организации в США.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», члены комиссии верхней палаты Национальной ассамблеи Афганистана по рассмотрению жалоб охарактеризовали получение денег Мохаммадом Кайюми как государственную измену, добавив, что эта ситуация наглядно демонстрирует недостаточную прозрачность в Министерстве финансов.

В свою очередь глава Министерства финансов заявил на своей официальной странице в социальной сети «Twitter», что борьба с коррупцией всегда была одним из приоритетов правительства Афганистана.

Ранее ряд афганских средств массовой информации получили документы, согласно которым в 2017 году Мохаммад Кайюми получили выплату от частной организации «Институт государственной эффективности», который находится в США и был основан действующим президентом страны Ашрафом Гани.