Кабул, , 14:57 — REGNUM 17 октября миссия Организации Объединённых Наций по содействию Афганистану представила новый доклад, согнало которому в третьем квартале 2019 года зафиксирован беспрецедентный рост числа жертв среди мирного населения в Афганистане: 1174 человека было убито, еще 3139 получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», число, зафиксированное в третьем квартале 2019 года, является самым высоким за один квартал с момента начала наблюдения за ситуацией в стране миссией Организации Объединённых Наций по содействию Афганистану, которое ведется с 2009 года. В сравнении с прошлым годом рост составил 42%.

В докладе отмечается, что за первые девять месяцев 2019 года в результате продолжающегося конфликта в Афганистане погибло 2563 мирных жителя, еще 5676 получили ранения различной степени тяжести.

ООН призывает все стороны, участвующие в конфликте, предпринять немедленные меры, направленные на обеспечение безопасности мирных жителей и соблюдение норм гуманитарного права.