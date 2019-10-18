Нью-Дели, , 14:48 — REGNUM Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават заявил, что к 2024 году Индии предстоит увеличить экспорт вооружений в три раза. Об этом 18 октября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В ходе пресс-конференции Бипин Рават подчеркнул, что военно-промышленный комплекс Индии предназначен не только для удовлетворения нужд вооружённых сил Индии, но и для вооружения других государств. По словам начальника штаба сухопутных войск южноазиатского государства, для эффективного обеспечения безопасности в регионе и мире Индии необходимо развивать собственное производство вооружения и военной техники. «Мы намерены увеличить вывоз оружия в зарубежные страны в три раза за пять лет», — заключил он.

Напомним, что по итогам 2018 года объемы экспорта индийских вооружений составили примерно 110 млн рупий (примерно 1,55 млн долларов). Индийское руководство намерено увеличить данный показатель до 350 млн рупий (примерно 4,92 млн долларов) к 2024 году.