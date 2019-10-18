Минск, , 14:45 — REGNUM «За четверть века мы создали устойчивую модель управления, стабильную в своих базовых ориентирах. Они просты и понятны каждому: суверенитет нашей страны, благополучие граждан и справедливое отношение к людям, единство общества и многие другие», — заявил 18 октября заявил Александр Лукашенко, выступая в Академии управления при президенте Белоруссии.

По мнению Лукашенко, научная деятельность вуза должна быть направлена на решение государственных задач, изучение современной политической ситуации в республике и в мире, деятельности медиаресурсов, а также мнений и настроений в обществе. Столь обширный круг задач АУ сможет решать на новой площадке после реформирования, а ныне занимаемые АУ корпуса будут переданы другим вузам.

«Кто, если не государственники, формирующие политическую элиту страны, должны анализировать риски, оценивать их уровень, а также прогнозировать развитие внешней и внутренней политической ситуации, участвовать в разработке методов информационного противоборства, противодействия внутренним и внешним угрозам?», — озадачился Лукашенко.

Важным направлением деятельности АУ остаётся привлечение аналитиков и экспертов к выработке конкретных предложений по повышению эффективности работы органов госуправления, обсуждению проектов значимых управленческих решений, акцентировал внимание Лукашенко. Критерии отбора привлекаемых, судя по его выступлению, весьма аморфны.

«Почти треть наших граждан — около 3 млн человек — родились в суверенной Белоруссии. Это юноши и девушки, которые воспринимают действительность уже с точки зрения жителей самостоятельного европейского государства, — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба. — И пришло время активно включать этих молодых людей в политическую жизнь страны».