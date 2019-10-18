Пули-Хумри, Афганистан, , 14:47 — REGNUM 17 октября официальные представители Министерства обороны Афганистана заявили, Национальные силы безопасности и обороны Афганистана начали крупномасштабную операцию по уничтожению боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории провинции Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», операция Национальных сил безопасности и обороны в провинции Баглан является частью плана Министерства обороны Афганистана по обеспечению безопасности на всей территории страны.

По словам официальных представителей Министерства обороны Афганистана, ранее Национальные силы безопасности и обороны приступили к проведению аналогичных операций на территории провинций Бадахшан (столица провинции — г. Файзабад), Тахар (столица провинции — г. Пули-Талукан) и Кундуз (столица провинции — г. Кундуз), и многие районы этих регионов были полностью очищены от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальные представители Министерства обороны Афганистана добавили, что в ходе вышеупомянутых операций были ликвидированы десятки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая высокопоставленных командиров группировки.