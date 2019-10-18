Москва, , 14:44 — REGNUM Ивановская область получит кредит банка БРИКС на воссоздание исторических поселений — речь идёт о городах Шуя и Кинешма. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, доложил 18 октября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

«Правительство Российской Федерации реализует совместно с Новым банком развития программу — это комплексная модернизация инфраструктуры исторических поселений. И недавно межведомственная комиссия на базе Минкультуры России приняла решение о включении туда двух городов Ивановской области: это города Шуя и Кинешма», — сообщил Воскресенский.

По словам главы региона, сумма кредита составит более двух миллиардов рублей. Проект рассчитан на несколько лет: в ближайшее время выбраны объекты, проведено проектирование.

«Это объекты в историческом центре, это воссоздание исторического облика этих прекрасных русских городов. Мы уже приступили к этому в рамках программы «Комфортная городская среда». Конечно, такие средства, надеюсь, позволят качественно улучшить качество жизни жителей этих прекрасных русских городов», — отметил Воскресенский.