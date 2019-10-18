Киев, 18 октября 2019, 14:46 — REGNUM Апелляционный суд Киева оставил под стражей бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского, сообщило 18 октября информационное агентство «Украинские новости».
Суд принял решение не рассматривать ходатайство, поданное защитником Пашинского Андреем Федуром.
Вынесенное решение присутствующие встретили криками «Ганьба!» (Позор!).
Напомним, Пашинский был задержан 7 октября. Суд арестовал его на два месяца без возможности внесения залога. Экс-депутата подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений гражданину Химикусу. У него, напомним, было зафиксировано огнестрельное ранение и осколочный перелом бедренной кости левой ноги.
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