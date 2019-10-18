Ереван, , 14:35 — REGNUM В Ереване состоялась встреча министров образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаила Батиашвили с министром образования Армении Араиком Арутюняном. Об этом 18 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Коллеги обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами и проводимые в сфере образования реформы. Михаил Батиашвили ознакомил Араика Арутюняна с результатами реформ в Грузии в области общего образования, которые предусматривают поступление в школы новых педагогов и повышение зарплаты учителей.

Стороны договорились о развитии сотрудничества двух стран в области образования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Страсбурге состоялась встреча министров юстиции Грузии и Армении