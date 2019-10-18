18 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за решение приостановить операцию в Сирии, назвав его «чертовски хорошим лидером», которого «мы ценим и будем ценить это в будущем». Сам Эрдоган написал в Twitter, что «совместные усилия Турции и США будут способствовать укреплению мира и стабильности в регионе». Что это всё значит?

Станислав Тарасов, , 14:35 — REGNUM Миссия в Турцию, возглавляемая вице-президентом США Майком Пенсом, в состав которой входили государственный секретарь США Майк Помпео, советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен и ряд других высокопоставленных чиновников, оказалась во многих отношениях успешной.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая на заключительной пресс-конференции, Пенс сообщил следующее: «США и Турция договорились прекратить огонь в Сирии. Турция прекратит огонь для того, чтобы предоставить силам «Отрядов народной самообороны» (YPG) выйти из зоны безопасности в течение 120 часов. Все военные операции под эгидой «Источник мира» будут остановлены немедленно после отвода сил YPG. Наша администрация находится в контакте с сирийскими военными, чтобы они поддержали вывод YPG в зону безопасности». Кроме того, Пенс подчеркнул, что США готовы отозвать экономические санкции, которые ввели против Турции, по мере реализации договоренностей о прекращении огня на северо-востоке Сирии. По его словам, «с реализацией этого соглашения США не будут вводить новые санкции против Турции, и когда наступит постоянное прекращение огня, президент согласился снять экономические санкции, которые были введены в минувший понедельник».

Так американцы продемонстрировали искусство вести комбинационную игру через специфическую дипломатическую технологию. Выглядит она следующим образом. Перед визитом делегации во главе с Пенсом в Анкару американцы провели переговоры с сирийскими курдами и предложили туркам вступить в переговоры с последними, что придавало бы им статус определенной субъектности. Это была программа-максимум, выставленная Вашингтоном перед Турцией, которая «на данный момент» не готова вести диалог с «террористами». Президент США Дональд Трамп в письме своему турецкому коллеге Реджепу Тайипа Эрдогану сообщил, что получил письмо от командующего формированиями Сирийских демократических сил генерала Абди Мазлума. Трамп пишет: «Я усердно работал, чтобы разрешить некоторые из ваших проблем. Не разочаровывайте мир. Вы можете заключить прекрасную сделку. Генерал Мазлум готов вести с вами переговоры и пойти на уступки, на которые никогда не пошел бы в прошлом. Я конфиденциально прилагаю к своему посланию копию только что полученного от него письма».

США не делали секрета из того, что уже работают с курдскими отрядами в зоне безопасности на границе с Турцией и пытаются вывести Турцию на прямой диалог, минуя Дамаск, с Демократическими силами Сирии. Одновременно Вашингтон навесил над Анкарой «меч сакций», которые, по мнению Трампа, «будут иметь разрушительные последствия для экономики Турции, если стороны не договорятся». Эрдоган почувствовал расставленную ему ловкую ловушку. Сначала он заявил, что будет разговаривать о Сирии только с Трампом, а с Пенсом и Помпео встретятся вице-президент Турции Фуат Октай и глава МИД Мевлют Чавушоглу. В окружении Эрдогана существует круг лиц, которые были уверены в том, что Пенс «не оказывает влияния на внешнюю политику, и есть сомнения в том, что он способен достоверно выступать от имени президента». Но потом, видимо, под воздействием каких-то не озвученных обстоятельств, турецкий президент сдался. Поэтому когда Чавушоглу заявлял, что «США на переговорах по Сирии согласились с условиями Турции, в результате чего YPG должны остаться без тяжелых вооружений», это не совсем так. Просто американцы на данном этапе сняли вопрос о прямых переговорах Анкары с сирийскими курдами и впервые за всё время существования сирийского конфликта обозначили именно себя в качестве посредников между турками и курдами. Не случайно сирийские курды быстро согласились на объявленное США и Турцией прекращение огня. Но при выполнении ряда условий. Одно из них: возвращение беженцев в их дома и исключение демографических перемен в регионе. Поэтому те политики и эксперты, которые заявляет, что американцы «предали» курдов, несколько спешат с выводами.

Другая сторона вопроса. Анкара считает бойцов курдских формирований, находящихся на севере Сирии, «террористами». Трамп же к разряду «террористов» отнес только Рабочую партия Курдистана (РПК), а не курдов из отрядов народной самообороны, которые обозначаются как союзники США, внесшие «огромный вклад в борьбу против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но, как сообщил директор управления Службы общей разведки Сирии Хусам Лука, численность формирований РПК на севере арабской республики составляет не более нескольких тысяч человек. Интрига в том, что Трамп после соглашения с Турцией выразил благодарность как Анкаре, так и курдам, что придает складывающейся ситуации новое политическое качество. Как и то, что сирийские курды вступили в альянс с Дамаском на основе борьбы против турецкой оккупации. США считают, что боевики из Демократических сил Сирии, которые возглавляют курды, будут продолжать воевать с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который «может усилиться».

Так что Эрдогану не удалось нейтрализовать войска курдов и снять с повестки дня курдскую проблему. Более того, создаваемая Турцией на границе с Сирией и курдскими Демократическими силами так называемая зона безопасности сама по себе приобретает элементы геополитической нестабильности на фоне того, что впервые за последние пять лет подразделения сирийской армии вошли в Ракку, а также заняли Кобани, расположенный на границе с Турцией. Вместе с российским силами сирийские военнослужащие патрулируют улицы в Манбидже. В свою очередь иракские власти направили 10 тысяч военнослужащих в приграничные с Сирией районы для предупреждения возможного перехода границы террористами. Как промежуточный итог: курды введены в оборот большой политики. Трамп поблагодарил Эрдогана за решение приостановить операцию в Сирии, назвав его «чертовски хорошим лидером», которого «мы ценим и будем ценить это в будущем». Сам Эрдоган написал в Twitter, что «совместные усилия Турции и США будут способствовать укреплению мира и стабильности в регионе».

Вашингтон сообщил, что ждет турецкого президента с визитом во второй половине ноября. Анкара делает вид, что ее полностью устраивает именно такой ход событий. В то же время готовится встреча Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча президента России и Турции состоится в Сочи 22 октября. А пока Москва рассчитывает получить от Анкары более подробную информацию о переговорах Пенс — Эрдоган.