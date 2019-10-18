Анкара, , 14:31 — REGNUM Информация о продолжающихся обстрелах турецкими военнослужащими курдских формирований в рамках операции «Источник мира» на севере Сирии не соответствует действительности, заявил 18 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никаких обстрелов нет, это все дезинформация, не знаю, откуда вы это все берете, — сказал Эрдоган, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. — Я сегодня говорил с нашими военными, они подтвердили, что столкновений нет».

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что столкновения и обстрелы в районе сирийского города Рас-эль-Айн вновь возобновились, вопреки договоренности между Турцией и США о прекращении военной операции «Источник мира» в Сирии.

Кроме того, по данным издания Rudaw, представители сирийских курдов сообщили, что войска Турции нарушили режим перемирия, объявленного по договорённости между Анкарой и Вашингтоном, и ведут обстрелы городов на севере Сирии.

Читайте также: Пауза в военной операции Турции в Сирии — трансляция