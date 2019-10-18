Киев, , 14:39 — REGNUM Бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, соратнику экс-президента Петра Порошенко Олегу Гладковскому (Свинарчуку) объявили подозрение, сообщило информационное агентство «Украинские новости» 18 октября со ссылкой на собственные источники

«Уже вручили подозрение. Согласовал его специализированный антикоррупционный прокурор Холодницкий (Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий — ИА REGNUM)», — сказано в сообщении.

Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением.

Напомним, ранее Гладковского задержали после того, как он попытался выехать за пределы Украины. Если дело экс-чиновника будет касаться коррупции, то меру пресечения должен избрать Высший антикоррупционный суд Украины.

Читайте также: Подозреваемого в коррупции соратника Порошенко задержали на Украине

А также: Меру пресечения Гладковскому изберет Высший антикоррупционный суд