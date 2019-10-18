Киев, 18 октября 2019, 14:39 — REGNUM Бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, соратнику экс-президента Петра Порошенко Олегу Гладковскому (Свинарчуку) объявили подозрение, сообщило информационное агентство «Украинские новости» 18 октября со ссылкой на собственные источники
Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением.
Напомним, ранее Гладковского задержали после того, как он попытался выехать за пределы Украины. Если дело экс-чиновника будет касаться коррупции, то меру пресечения должен избрать Высший антикоррупционный суд Украины.
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