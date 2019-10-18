Минск, , 14:29 — REGNUM В Академии управления при президенте Белоруссии «должны преподавать лучшие специалисты отечественной школы управления, истинные патриоты и государственники». Об этом 18 октября заявил Александр Лукашенко, выступая в этом учебном заведении.

«Здесь развивается современная национальная школа госуправления — создается будущее страны», — цитирует Лукашенкопрезидентская пресс-служба.

Лукашенко считает, что из стен академии должны выходить всесторонне подготовленные специалисты, которые не только обладают теоретическими знаниями, но и имеют практический опыт решения конкретных управленческих задач. Он подчеркнул: «Задача академии — дать этим людям те знания и управленческие навыки, которых им не хватает».

«Слишком дорого обходятся стране управленческие ошибки», — признал Лукашенко.

«Главная обязанность академии — представлять соответствующую информацию напрямую в Администрацию президента. К сожалению, до сих пор эффективная работа в этом направлении не выстроена», — констатировал Лукашенко.

Он также отметил: «Каждый человек, получивший образование либо прошедший подготовку здесь, должен быть виден и востребован, как говорят, быть всегда «на карандаше».

Новый закон о госслужбе также был рассмотрен Лукашенко. По его мнению, необходимо закреплять дополнительные социально-правовые гарантии госслужащих, подтверждающие их высокий статус.

При этом Лукашенко потребовал: «Найти ответы на вопросы: кто он — руководитель будущего? И какова роль Академии в подготовке управленческих кадров?».