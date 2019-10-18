Сринагар, Индия, , 14:28 — REGNUM Начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават заявил, что Индия продолжит тесно сотрудничать со своими союзниками для борьбы с новыми угрозами. Об этом 18 октября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

В ходе пресс-конференции Бипин Рават подчеркнул: «Благодаря своим профессионализму и обширному опыту ведения боевых действий сухопутные войска Индии являются одной из наиболее мощных армий всего мира». По словам начальника штаба сухопутных войск южноазиатского государства, Нью-Дели выступает за поддержание мира и стабильности в стране, а также в регионе. «В тесном сотрудничестве с нашими союзниками по всему миру мы готовы противостоять любым новым угрозам, в том числе террористическим», — добавил он.

Напомним, что проблема терроризма является одной из наиболее опасных угроз национальной безопасности Индии. Последний крупный теракт произошёл в стране 14 февраля 2019 года, когда смертник из пакистанской организации «Джаиш-е-Мухаммад» напал на конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF), следовавший по шоссе Джамму-Сринагар, Джамму и Кашмир. В результате нападения погибло более 40 офицеров CRPF.